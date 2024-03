Op één vraag wil Mark Van bommel geen duidelijk antwoord geven

Antwerp neemt het zaterdag op tegen KV Kortrijk. Bij winst is Antwerp zeker van de Champions' Play-offs.

Antwerp-coach Mark Van Bommel ziet dat er niet veel over zijn ploeg geschreven wordt. Hij ervaart dat als iets positiefs.

"Er wordt niet zo veel over Antwerp geschreven, maar oké, eigenlijk is dat alleen maar positief", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat is een teken dat het goed loopt en dat we januari en februari prima hebben overleefd. Met de bekerfinale hebben we al één doel bereikt, hopelijk kunnen we nu ons tweede doel bereiken."

Hij blijft nu op zijn hoede voor KV Kortrijk. "Maar een makkie is het nooit. Vorig seizoen verloren we in Kortrijk onze eerste wedstrijd. En met jongens als Kadri en Bruno lopen daar gewoon goeie voetballers rond."

Mark Van Bommel volgend jaar nog bij Antwerp?

Mark Van Bommel ligt nog tot 2025 onder contract bij Antwerp. De coach werd ook naar zijn toekomst gevraagd, waar hij geen duidelijk antwoord op wou geven. Blijft hij na dit jaar nog bij de Great Old?

"Dat is nu niet belangrijk", vertelde hij bij de krant. "Er moet geen afleiding zijn. Dat is de reden waarom we staan waar we staan."