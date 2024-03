🎥 Union SG-supporters herenigd met hun voormalige lieveling: "Je bent hier altijd thuis"

Union SG heeft afgelopen weekend met 1-1 gelijkgespeeld tegen KAA Gent. De Brusselaars brachten een eerbetoon aan een van hun voormalige spelers.

Voor aanvang van de wedstrijd tegen KAA Gent heeft Union Saint-Gilloise eerbetoon gebracht aan Siebe Van der Heyden. De verdediger ging de supporters begroeten, met wie hij vroeger zo vaak had gezongen.

Van der Heyden is een symbool van het succes van Union. Hij kwam in 2019 bij de club en speelde 117 wedstrijden in het geel-blauwe shirt voordat hij afgelopen zomer voor bijna 3 miljoen euro naar Mallorca vertrok.

Hij versierde in 2022 zelfs een selectie bij de Rode Duivels. Hij speelde één keer 90 minuten tegen Burkina Faso.

Bij Mallorca lijkt het niet helemaal te lukken voor Van der Heyden. Hij zit meestal bij de selectie, maar krijgt amper speelminuten.

In januari mocht hij een keertje tien minuten spelen, en nog een een helft in een andere wedstrijd. Sindsdien komt hij niet meer van de bank bij de nummer 15 van Spanje.