Charleroi-coach Felice Mazzu ziet af: "Ik ben dit seizoen 10 jaar ouder geworden"

Charleroi heeft afgelopen zaterdag een cruciaal punt behaald. Een gelijkspel tegen KAA Gent zal voldoende zijn om zich te verzekeren van het behoud.

Na de voorlaatste speeldag heeft Charleroi nog alles zelf in handen. Een gelijkspel tegen KAA Gent is genoeg om zeker te zijn van het behoud. En dat lijkt zeker mogelijk. Dit weekend werd er 0-0 gelijkgespeeld tegen Cercle in eigen huis.

De vermoeide blik van Felice Mazzù sprak echter boekdelen: het moeilijke seizoen begint zwaar te wegen op de coach. "Ik had graag gehad dat alles nu al beslist was, want emotioneel gezien is dit een zeer moeilijke situatie. Ik ben 10 jaar ouder geworden in één seizoen", geeft de coach van de Zebra's toe.

"Nu pakken we niet de drie punten, maar dit ene punt kan wel het verschil maken. Dit betekent dat een gelijkspel in Gent volstaat."

De scenario's voor het behoud van Charleroi

OHL heeft na de wedstrijd van Charleroi verloren tegen Club Brugge. Dat wil zeggen dat een punt tegen Gent volstaat. Als OH Leuven volgend weekend niet wint van KV Mechelen, zijn de Relegation Play-offs ook vermeden.

Voor Mazzù is strijden voor het behoud in elk geval een nieuwe ervaring. "Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik dit meemaak, ja. Het zijn nieuwe emoties. En als we het behoud verzekeren, zal dat een positieve emotie zijn", verzekert hij. "Maar wat er ook gebeurt, ik kan zeggen dat ik veel heb geleerd tijdens dit seizoen".