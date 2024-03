Druk van Brugse publiek te groot? Deila en Meijer geven eerlijk antwoord

Club Brugge heeft zich zondag geplaatst voor de Champions' Play-offs, maar het was opnieuw zonder glans. Vooral de kritiek van het publiek was te voelen.

Dat er na de pijnlijke nederlaag tegen Molde moest gewonnen worden tegen OH Leuven, was een understatement. De druk was dan ook bijzonder groot, vooral op coach Ronny Deila, dat werd al meteen duidelijk.

Traditioneel worden voor de wedstrijd de namen van de basiself en de coach afgeroepen. Bij Ronny Deila werd er meteen gefloten, de toon was gezet. Het leek Club Brugge in de eerste helft wel te verlammen.

Druk van het publiek

"Of die druk verlammend heeft gewerkt? Misschien wel", gaf Bjorn Meijer toe. "Natuurlijk voel je dat een beetje met 20.000 mensen in het stadion. Maar anderzijds zijn we voetballers: we moeten ons daar over kunnen zetten."

Ook coach Ronny Deila gaf toe dat het moeilijk was om met de druk om te gaan. "Er is veel rumoer binnen en rondom de club en dan moet je sterk zijn om te presteren."

De Noorse coach was toch tevreden dat zijn team de zege in de tweede helft toch over de streep kon trekken. "Ik ben trots op mijn jongens. Dat ze onder deze omstandigheden toch gewonnen hebben."