'Galatasaray vangt bot voor sterkhouder van Belgische topclub en... richt pijlen dan maar op deze absolute smaakmaker uit Jupiler Pro League'

Galatasaray SK wil deze zomer in België komen shoppen. De Turkse grootmacht had eerder de pijlen op Bilal El Khannous gericht, maar de sterkhouder van KRC Genk lijkt te hoog gegrepen. Het vizier wordt op een andere smaakmaker uit onze competitie gericht.

De Turkse kranten melden de interesse van Galatasaray SK in Cameron Puertas. De aanvallende middenvelder van Union SG is wederom aan een schitterend seizoen bezig. En dat hebben ze in Turkije ook opgemerkt.

Al moet het gezegd: Puertas is plan B voor Cim Bom Bom. De Turkse topclub klopte aanvankelijk bij KRC Genk voor Bilal El Khannous. De tienvoudig Marokkaans international zal deze zomer sowieso een transfer maken, maar is géén spek voor de Turkse bek.

De marktwaarde van El Khannous wordt momenteel op 22 miljoen euro geschat, terwijl Genk op een hoger transferbedrag hoopt. Bovendien zijn enkele Europese topclubs concreet voor de 19-jarige middenvelder. Dus zocht én vond Galatasaray een alternatief.

Hoeveel wil Union SG voor Cameron Puertas?

Het prijskaartje van Puertas - Transfermarkt heeft een prijs van zeven miljoen euro op zijn hoofd geplakt - is alvast aantrekkelijker. Bovendien heeft de middenvelder op 25-jarige leeftijd nog marge om te groeien. Al zal Union wellicht zelf tien miljoen euro in gedachten hebben...