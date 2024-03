Marc Degryse ziet dat één titelkandidaat een duidelijk voordeel heeft

Wordt dit het seizoen van Anderlecht? Paars-wit doet het enorm goed in de competitie en naderde afgelopen weekend tot op zes punten van Union SG.

Anderlecht maakt dit seizoen veel indruk. Afgelopen weekend werd er alweer gewonnen, met 0-3 in de Brusselse derby tegen RWDM. Paars-wit is tot op zes punten van Union genaderd.

Marc Degryse ziet dat het goed loopt daar in Brussel. "De winnaar van het weekend is voor mij Anderlecht. Ze maakten een statement. Vooral de manier waarop was indrukwekkend. Ik zag een scherp Anderlecht tegen een weliswaar zeer zwak RWDM. Zij zitten in de flow, de vibe is weer positief. Achttien keer op rij ongeslagen, hun laatste zes wedstrijden gewonnen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"En vooral: de achterstand op Union slinkt na hun gelijkspel tegen AA Gent en de punten moeten nog door twee gedeeld worden. Wat Union kan overeind houden zijn de negen opeenvolgende wedstrijden die Anderlecht niet kon winnen tegen hen. Ik vind dat ze een beetje op hun tandvlees zitten in Vorst", gaat hij verder.

Volgens Degryse zal Union nog moeten oppassen. De club wil absoluut niet voor de derde keer op rij een titel uit handen geven.

"Dat was zo tegen Fenerbahçe en nu ook tegen AA Gent. Blessin heeft toch wat werk voor de boeg om zijn spelers bij de les te houden. In de play-offs zal het erom gaan om dezelfde dingen te doen in uitzonderlijke omstandigheden. De juiste keuzes maken op het juiste moment."

Hij ziet dat Anderlecht een voordeel heeft. "Geloof me: Anderlecht gaat een tandje bijsteken in de play-offs. Ze willen Union onder druk zetten. En het is leuker een inhaalrace te voeren dan om opgejaagd te worden. Anderlecht denkt momenteel slechts aan één ding: de titel pakken."