"Mijn vrouw werd afgedreigd door Paul Gheysens" - Antwerp-eigenaar krijgt alweer wind van voren omwille van Knokke-project

Paul Gheysens is in de eerste plaats nog altijd een projectontwikkelaar. Hij probeert al geruime tijd een luxueus golfresort in Knokke te bouwen. Maar daar kwam tegenkanting op van een man die hem zijn gronden verkocht, maar wel niet met de bedoeling om er een golfterrein op te bouwen.

Peter Taffeiren verkocht Gheysens zijn grond, maar liet in het contract wel opnemen dat het enkel gebruikt mocht worden voor het golfspel stricto senso. Maar nu bleek dat er toch plannen waren om een megaproject in zijn achtertuin te realiseren. “Ik liet er strenge, ontbindende voorwaarden inzetten. Gheysens moest me tonen waarvoor mijn gronden gebruikt zouden worden. Maar dat heeft hij geweigerd. Uiteindelijk lapte hij alle ontbindende voorwaarden aan zijn laars", vertelt Taveirren aan HLN. "In de aanvraag voor de vergunning hebben we ontdekt dat de golf eigenlijk een voorwendsel was voor een megalomaan vastgoedproject. Hij heeft autoriteiten gepaaid met golf om het grootste vastgoedproject van Vlaanderen te kunnen bouwen." Nog nooit meegemaakt dat een gemeentebestuur zich laat gebruiken door een vastgoedontwikkelaar Gheysens zou Taveirren geintimideerd en gechanteerd hebben, maar dat werd nooit bewezen volgens de rechter. "Ik heb geluidsopnames waarop Leopold Lippens en Gheysens te horen zijn met intimidatie en chantage. Ik heb mails van de gemeente Knokke-Heist waarin me gezegd werd wat ik moest doen. Welke bewijzen heb je dan nog nodig?" "Mijn vrouw is op straat tegengehouden en afgedreigd door Gheysens. Een rechtgeaarde ontwikkelaar doet dat niet. De rechter kan dan wel beweren dat het niet bewezen is, maar hij heeft het nooit meegemaakt. Wij hebben het aan den lijve ondervonden." “Weet u: ik heb nog nooit meegemaakt dat een gemeentebestuur zich laat gebruiken door een vastgoedontwikkelaar. Wie kan zeggen dat hij de overheid heeft als onderhandelaar? Alleen Paul Gheysens."