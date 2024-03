Goed nieuws over cafébaas die keel werd overgesneden na Kortrijk-Antwerp

De uitbater van café De Vlaskapel in Kortrijk ligt op intensieve zorgen nadat hij zaterdagavond na het duel tussen KV Kortrijk en Royal Antwerp FC de keel werd overgesneden met een gebroken bierflesje. Intussen is er wel beter nieuws te melden: hij werd uit coma gehaald.

Na de voetbalwedstrijd tussen KV Kortrijk en Antwerp op zaterdagavond ontstond er een geschil in het supporterscafé De Vlaskapel tussen de eigenaar en een klant over een openstaande rekening.

Uiteindelijk verliet de klant het café, maar keerde even later terug vergezeld door twee metgezellen. Dit resulteerde in een confrontatie, waarbij de café-eigenaar met een gebroken bierfles de keel werd overgesneden.

Direct na het incident werd de café-eigenaar in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte werd snel gearresteerd en in hechtenis genomen. Van de twee andere mannen die op de vlucht sloegen, ontbreekt momenteel nog elk spoor.

De dader is een dertiger, maar geen vaste klant van De Vlaskapel. Of hij ook effectief de match bijwoonde is niet geweten op dit moment.

“We kennen hem wel, volgens ons was hij onder invloed en duidelijk op zoek om ruzie te zoeken. Maar waarom hij precies naar De Vlaskapel is gekomen, daar hebben we geen idee van”, aldus de vriendin van de uitbater.