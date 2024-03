Massimo Bruno met KV Kortrijk terug naar Anderlecht: "Op die manier pakken wij het behoud"

Vier landstitels, een beker en twee supercups. Maar dit seizoen speelt Massimo Bruno voor het behoud met KV Kortrijk.

De eerste landstitels behaalde Massimo al tien jaar geleden: hij had er ruim aandeel in toen Anderlecht in 2013 en 2014 eerste eindigde. Bij zijn terugkeer in 2017 werd hij er een derde keer kampioen. Tussendoor won hij met Salzburg de Oostenrijkse landstitel én de beker.

Toch wil Massimo Bruno (30) niet meer praten over dat fameuze verleden. Wie hem wil interviewen, moet het hebben over vandaag, over KV Kortrijk, over de huidige situatie en de kansen op redding.

“Iedereen gelooft er in”, zegt hij op de website van de club. “We weten van waar we komen en waar we staan. We hebben helaas niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen de topclubs de laatste weken, maar we gaan er zeker vanuit dat we onze kans hebben in de Play-downs.

Het plan is alvast duidelijk. “Voor mij is de 14de plaats realistisch en dan moeten wij het afmaken tegen de ploeg uit 1B. Met deze coach is dat zeker niet te hoog gegrepen. Hij gelooft er in, de hele groep ook.”

Terugkeer naar het Astridpark

Eerst is er nog wel een trip naar het hem zo bekende Astridpark, tegenwoordig het Lotto Park, waar KVK tegenover een ‘onklopbaar’ Anderlecht staat, 18 wedstrijden op rij niet verloren. “Alles kan. Het is voetbal. We weten natuurlijk dat we minder de bal zullen hebben maar we moeten efficiënt zijn, zonder complexen. Je krijgt altijd een kans.”

Dat hij dan zelf niet altijd in de basiself staat, vindt hij ondergeschikt. “Je wilt natuurlijk altijd spelen, maar in onze situatie is het persoonlijke niet belangrijk, alleen de punten tellen.”