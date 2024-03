Voetbal Vlaanderen waarschuwt amateurclubs voor Eleven Sports richting play-offs

Amateurclubs die het voetbal uitzenden zonder licentie passen maar beter op. Voetbal Vlaanderen komt met een stevige waarschuwing richting de clubs.

Sinds de zomer van 2022 moet iedereen die wedstrijden van de kanalen van Eleven Sports uitzendt in een café of een voetbalkantine daarvoor de nodige licentie hebben. En dat is niet bepaald goedkoop. Voor een café spreken we al snel van meer dan 150 euro per maand, maar ook de kantines van voetbalclubs ontsnappen niet. En Eleven Sports stuurt elke week ook 50 controleurs de baan op om overtreders te zoeken.

Voetbal Vlaanderen heeft een deal uitgewerkt voor amateurclubs. “Vanaf 8 maart profiteren clubs van een onmiddellijke korting van 15 procent op de prijs van de juiste B2B-licentie voor hun kantine. Voor alle clubs met een cafetariaoppervlakte van meer dan 30 vierkante meter is de prijs nu vastgelegd op maximaal 99,95 euro per maand”, zegt Nand De Klerck, de woordvoerder van Voetbal Vlaanderen, aan Het Belang van Limburg.

Extra controles

Volgens Voetbal Vlaanderen zullen er vanaf 15 maart, richting de play-offs, extra controleurs de baan opgestuurd worden, maar dat ontkennen ze op dit moment bij Eleven Sports.

Voor de rechtenhouder is het duidelijk dat er waarschuwingen genoeg zijn vooraleer het tot een boete komt. “Bij een overtreding sturen we eerst twee brieven. Als hier geen reactie op komt, sturen we een deurwaarder langs. Pas daarna kan het tot een rechtszaak komen”, reageert Jan Mosselmans, directeur Programming en Operations van Eleven Sports.

Heel wat clubs en cafés zien het niet haalbaar om dergelijke bedragen te betalen en zegden hun abonnement bij Eleven Sports op.