🎥 "We vieren tien jaar lef en durf": Anderlecht eert Anthony Vanden Borre op een heel bijzondere manier

Anthony Vanden Borre speelde bij veel club, maar zijn periode bij Anderlecht wordt niet snel vergeten. De club eert hem nu op een leuke manier.

Zelfs al heeft Anthony Vanden Borre het shirt van heel wat verschillende clubs gedragen gedurende zijn carrière, hij blijft voor altijd iemand van RSC Anderlecht.

In een post op sociale media haalt Anderlecht nog eens boven wat Anthony Vanden Borre tien jaar geleden, op deze dag, deed. Hij kreeg de bal langs de zijlijn in een wedstrijd die Anderlecht onder controle had tegen Oostende (4-0). Voor een moment ging hij op de bal staan, om nadien gewoon verder te spelen alsof er niets gebeurd was.

Vanden Borre "10 jaar lef en durf"

Een actie die goed het karakter van de speler illustreert. Vanden Borre speelde 158 wedstrijden in het paarse shirt, waarin hij acht doelpunten maakte en 21 assists gaf.

'Anthony Vanden Borre vertegenwoordigde al van jonge leeftijd alle lef en speelse durf waar het voetbal van onze hoofdstad voor staat. Een artiest met gouden voeten", begint de club op zijn website.

Anderlecht brengt nu een speciaal T-shirt uit om zijn ex-speler te eren. 'Dit T-shirt viert een iconisch moment in paars-witte voetbalgeschiedenis. We vieren 10 jaar lef en durf. Met een limited edition T-shirt in hoogwaardig katoen waarop zíjn moment vereeuwigd werd.'