Do or die op de laatste speeldag voor Racing Genk: Vrancken hekelt hoe het zo ver is kunnen komen

Racing Genk heeft alles nog in eigen handen op de top 6 en een bijhorend Champions Play Offs-ticket te pakken, maar dan zal het wel moeten winnen op de laatste speeldag.

De overwinning tegen Standard van afgelopen weekend gaf de Limburgers moed. Het was zuinige overwinning maar na de 0-3 opdoffer tegen Club Brugge een broodnodige voor Racing Genk. Door het puntenverlies van Cercle Brugge hebben ze bovendien haasje-over gedaan met de vereniging waardoor ze op een 5e plaats staan en helemaal in pole positie liggen om zich bij de top 6 te scharen.

"Indrukwekkend Genk"

Wat de Limburger ook moed gaf, was het spel van Genk in de overwinning tegen Standard. Veel druk op de bal en veel gevaar rond het doel van de tegenstander. "Ik ben een heel tevreden coach", zei trainer Wouter Vrancken daarover na de partij op de persconferentie. "De eerste helft was heel indrukwekkend met veel kansen terwijl we amper iets tegen kregen."

Toch had Genk het nog beter kunnen doen volgens Vrancken: "We moesten onszelf veel sneller belonen. We hadden ons meer rust kunnen geven door sneller te scoren."

© photonews

Onnodige situatie

"Dat is het verhaal van vandaag maar eigenlijk ook van heel ons seizoen. We zouden nooit in deze situatie zijn terechtgekomen als we wat efficiënter waren geweest. Dan win je tegen Standard duidelijker en stonden we er nu beter voor", aldus Vrancken.

Want nu moet Genk dus voor de volle buit gaan tegen Westerlo dat op zijn beurt de play downs wil vermijden. "Dat wordt een must-win en zal niet makkelijk zijn, De Mil heeft iets moois neergezet in Westerlo."