Ivan Leko is heel duidelijk over ambities bij Standard: "Het zou dom zijn om daarover te praten"

Geen sprake van praten over Europa voor Ivan Leko. De coach van Standard wil beginnen met de opbouw voor het volgende seizoen.

Gevraagd naar de ambities van Standard in de Europe Play-offs, bleef de Kroaat voorzichtig. Ivan Leko wil spelers zien die zich bevrijd voelen, die durven hun individuele kwaliteiten te tonen.

"Het zou dom van me zijn om over Europa te praten. We moeten realistisch zijn en ons eerst mentaal focussen om met persoonlijkheid te voetballen. Als we wedstrijden achter elkaar kunnen winnen, kunnen we verder praten. Ik praat liever over morgen (zaterdag tegen Eupen n.v.d.r.), een test tegen een team dat punten nodig heeft."

"We moeten vertrouwen hebben, overtuigen dat ons team een toekomst heeft, dat het kan vechten voor iets groters dan dit jaar. We hebben elf wedstrijden om iets nieuws op te bouwen."

© photonews

Leko kampt met veel geblesseerden bij Standard tegenwoordig. "De eerste wedstrijden waren goed, met goede trainingen, we hadden genoeg spelers beschikbaar. Maar de laatste weken waren erg moeilijk, met blessures. We moesten wachten tot de laatste training om de wedstrijd voor te bereiden en jullie konden zien dat het moeilijk was."

"We hebben deze week geprobeerd de mentaliteit te veranderen, ik heb iedereen gevraagd om te werken aan individuele motivatie, iedereen wil een team zien dat vecht om te winnen."