Van Der Elst zegt waarom Vanhaezebrouck niet meer in België als trainer aan de slag zal gaan

Hein Vanhaezebrouck is wellicht bezig aan zijn laatste weken als trainer van KAA Gent. Een job bij een andere Belgische club lijkt het niet te worden.

Zoals de kaarten er nu bij liggen lijkt het weinig aannemelijk dat Hein Vanhaezebrouck volgens seizoen nog langs de zijlijn staat bij KAA Gent. Nochtans is er nog een optie voor één extra seizoen in zijn contract opgenomen.

Vanhaezebrouck is volgens Franky Van Der Elst vaak te veel analist en te weinig trainer, ook al doet hij zijn analyses ontzettend goed. Dat bijzondere kantje zorgt er wellicht ook voor dat de houdbaarheidsdatum bijna bereikt is.

Al hebben alle trainers een houdbaarheidsdatum, de ene al wat sneller dan de andere. “Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Diego Simeone, dat zijn uitzonderingen”, zegt Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Geen club uit de Jupiler Pro League voor Hein Vanhaezebrouck

Toch ziet Van Der Elst geen mogelijkheden meer voor Vanhaezebrouck om in ons land aan de slag te gaan als trainer, ook al werd hij uitdrukkelijk gelinkt aan Club Brugge. En daar is voor de analist een goede reden voor.

Vanhaezebrouck heeft immers een project nodig voor vele jaren. “Je ziet geen clubs meer die een trainer voor langere termijn zoeken, ook niet in België. Het lijkt soms dat een trainer niet te groot mag worden of het is een probleem”, besluit Van Der Elst.