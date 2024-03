Hein Vanhaezebrouck naar Club Brugge? Wim De Coninck zegt waar het op staat

De kans dat Hein Vanhaezebrouck volgend jaar nog trainer is bij KAA Gent lijkt bijzonder klein. Hij werd al genoemd als opvolger van Ronny Deila bij Club Brugge.

Op de slotspeeldag zijn er nog vier ploegen in de running voor de laatste twee tickets voor de Champions’ Play-offs. KAA Gent heeft na het gelijkspel tegen Union SG zijn lot niet meer in eigen handen, in tegenstelling tot KRC Genk en KV Mechelen.

“Door een gebrek aan efficiëntie is Gent achterin al geruime tijd te vrijgevig. Vooraan mis je dan weer scorend vermogen door het vertrek van te veel offensieve kwaliteit”, klinkt het bij Wim De Coninck in Het Nieuwsblad.

Toch blijft hij hopen op een onverwachte wending waarbij Gent wel bij de top zes eindigt, omdat de Buffalo’s ondanks alle pech en ontgoochelingen toch nog een degelijk spelniveau halen. “Volgens mij zouden ze daar een rol van betekenis spelen en daardoor zouden ze ook meteen optreden als een scherprechter in de titeldebat.”

Vanhaezebrouck naar Club Brugge?

Al is er ook nog de positie van trainer Hein Vanhaezebrouck die de situatie beïnvloedt. “Nee, ik zie Hein echt niet meer bijtekenen in Gent. De Buffalo’s staan dan ook voor een immense make-over in alle geledingen, zowel qua bestuur, technische staf als spelersgroep.”

Vanhaezebrouck werd al genoemd bij Club Brugge, maar daar is De Coninck formeel over. “Persoonlijk denk ik dat het water tussen Hein en de Brugse achterban te diep is, maar hijzelf zou die uitdaging allicht wel durven aan te gaan.”