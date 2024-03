'Hein Vanhaezebrouck praat met Belgische topclub, KAA Gent denkt aan JPL-coach als vervanger'

Hein Vanhaezebrouck heeft het moeilijk bij KAA Gent de laatste maanden. Na de winterstop gaat het bergaf bij de club, dat nu de Champions' Play-offs dreigt te missen.

De toekomst van Vanhaezebrouck is dan ook nog steeds erg onzeker. Is hij na dit seizoen nog coach van KAA Gent? Een andere functie misschien, of zelfs coach bij een andere JPL-club?

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wijst alles erop dat de coach na dit seizoen niet langer aan het roer zal staan bij de Buffalo's. Hij meldt zelfs dat de club al een andere JPL-coach op het oog heeft om Vanhaezebrouck te vervangen...

Dat zou dan Besniik Hasi van KV Mechelen moeten zijn. De coach haalde KVM uit een slechte situatie, en doet nu zelfs mee voor de Champions' Play-offs. Hij zou 'main priority' zijn voor de Buffalo's.

En wat dan met Vanhaezebrouck? Volgens Tavolieri zou die met Club Brugge gepraat hebben in de afgelopen weken.

Club zou dan aan het rondsnuffelen zijn om een vervanger voor Deila te zoeken, die na dit seizoen ook wel eens de deur zou kunnen gewezen worden bij blauw-zwart.

🚨🔵🐮 EXCL. Besnik Hasi now considered as the main priority to substitute Hein Vanhaezebrouck at the end of the season. #KAAGent

🔵⚫️ Hein Vanhaezebrouck - who has been offered a position of sports director earlier this season - got conversations with #Clubbrugge these last… pic.twitter.com/bKw5w9VBaI