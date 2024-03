Voor eens en voor altijd: vader Vanaken legt uit waarom Hans nooit voor een buitenlandse transfer heeft gekozen

Hans Vanaken is momenteel bezig aan zijn negende seizoen in blauw-zwarte loondienst. De aanvoerder lijkt dan wel minder beslissend, maar zijn invloed op het spel van Club Brugge is én blijft onmisbaar. Maar waarom zette hij nooit de stap naar het buitenland?

Alhoewel, in zijn jeugdjaren maakte Hans Vanaken een ommetje langs PSV. Als profvoetballer ging het via Lommel SK naar Sporting Lokeren om uiteindelijk in het Jan Breydelstadion te belanden. Het moet gezegd: Club Brugge zal nooit spijt gehad hebben van de slordige vier miljoen euro die ze in 2015 op de Waaslandse bankrekening hebben gestort om de middenvelder naar West-Vlaanderen te halen. Vanaken ontpopte zich vanaf dat eerste seizoen tot één van de absolute sterkhouders van Club Brugge. De recente resultaten van blauw-zwart zorgen ervoor dat zijn niveau onderschat wordt, maar ook anno 2024 is de aanvoerder van Club Brugge één van de absolute sterkhouders op de Belgische velden. Het is dan ook des te opvallend dat hij nooit voor een transfer naar het buitenland heeft gekozen. © photonews Er waren nochtans kansen om de stap te zetten. Tijdens de absolute topjaren van Club Brugge - en daarmee bedoelen we de voorbije seizoenen waarin blauw-zwart prijs na prijs wist te winnen - waren AFC Ajax en West Ham United concreet. Er snuffelden nog meerdere clubs uit de grote competities aan Vanaken, maar de 31-jarige middenvelder liet nooit uitschijnen dat hij wil vertrekken. Waarom koos Hans Vanaken nooit voor een avontuur in het buitenland? "Hans is een familieman", legt vader Vital Vanaken uit bij Sporza. "Hij heeft in België een rustig familiaal leven. Dat speelt voor hem een grote rol en het heeft er wellicht ook voor gezorgd dat hij nooit voor een buitenlands avontuur heeft gekozen. Bovendien speelt hij voor een club die jaarlijks meedoet voor de prijzen, hé. Dat geef je niet zomaar op voor eender welke andere club uit een buitenlandse competitie."