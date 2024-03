Degradatiekandidaat kan op zoek naar nieuwe trainer vlak voor Play-offs: JPL-coach stapt per direct op

Florian Kohfeldt heeft er genoeg van. Vlak voor de start van de Play-offs dient hij zijn ontslag in bij KAS Eupen.

De 4-0 pandoering tegen Standard was er te veel aan. KAS Eupen-coach Florian Kohfeldt stapt per direct op bij de club, dat laat Eupen zelf weten via zijn officiële kanalen.

'Na de wedstrijd van KAS Eupen tegen Standard Luik heeft Florian Kohfeldt de ploeg en de staf op de hoogte gebracht van zijn onmiddellijk ontslag als hoofdtrainer. In een vergadering met het management had hij zijn ontslag gevraagd om sportieve en persoonlijke redenen. KAS Eupen betreurt deze stap, maar respecteert zijn wensen', klinkt het bij Eupen.

KAS Eupen staat momenteel 14e in het klassement. De club moet Relegation Play-offs spelen en daar heeft Kohfeldt duidelijk geen zin in. De club mag nu op zoek naar een nieuwe coach die ervoor moet zorgen dat Eupen in 1A blijft.

Kohfeldt reageerde zelf al kort. "Ik wil het team, mijn staf, het management en de medewerkers van KAS Eupen bedanken voor de zeer goede samenwerking!"

"Ik hoop dat deze overstap het team een extra zetje zal geven voor de play-offs en dat ons gezamenlijke werk aan het einde van het seizoen beloond zal worden! Ik blijf duimen voor AS", klinkt het.