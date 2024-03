Eddy Demarez geeft Ronny Deila gelijk, maar zag de Noor zelf ook deze fouten maken

Met de kwalificatie voor de kwartfinale van de Conference League heeft Ronny Deila zich bij Club Brugge de nodige tijd gekocht, maar of hij zijn vel daarmee helemaal gered heeft is maar zeer de vraag.

De voorbije twee weken won Club Brugge in de competitie van OH Leuven en KRC Genk, maar die twee matchen hadden ook helemaal anders kunnen lopen. Zeker met die gemiste penalty van Tolu Arokodare in het achterhoofd.

De uitmatch in Europa zorgde voor heel veel kritiek op Deila, al miste hij toen wel een hele reeks aan vaste waarden in zijn elftal. Al is er ook goed nieuws, maar daarvoor moet wel eerst gewonnen worden van STVV.

“Na de trip naar Sint-Truiden zondag, krijgen ze allemaal een paar weken de tijd om weer helemaal fit en klaar te raken voor de play-offs”, zegt Eddy Demarez bij Sporza. Goed ook voor Deila, dat de storm eventjes gaat liggen.

Deila maakte fouten bij Club Brugge

“Op een aantal vlakken heeft Deila een punt met zijn kritiek op het bestuur en de pers, maar hij heeft zelf ook fouten gemaakt”, klinkt het. “En hij schat Club Brugge als instituut verkeerd in. Hij kan maar niet vatten dat je als trainer bij Club Brugge nu eenmaal moet kunnen leven met kritiek en zeer hoge verwachtingen.”

Geduld, dat kennen ze niet bij een ambitieuze topclub als Club Brugge. Prijzen pakken is het enige wat telt.