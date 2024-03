Imke Courtois laat zich uit over Ronny Deila én Domenico Tedesco: "Dat is hij niet"

De komende weken zal er hier en daar opnieuw veel duidelijk gaan worden. Over de toekomst van Thibaut Courtois bij de Rode Duivels bijvoorbeeld, of over de situatie van Ronny Deila bij Club Brugge. Imke Courtois heeft alvast haar analyse gemaakt.

Is Ronny Deila na deze zomer nog coach bij Club Brugge? Daar durft niemand nog zijn handen voor in het vuur te steken. Ook Imke Courtois niet, zo blijkt uit haar analyse in De Zondag. Toch wil ze met twee woorden spreken.

"Ik denk dat hij alleen zal mogen blijven als Club Brugge de Conference League zou winnen. Het vertrouwen in hem lijkt wat weg", laat Courtois er eigenlijk weinig twijfels over bestaan dat de dagen van Deila geteld lijken.

Tedesco geen peoplemanager zoals Martinez

En dan is er nog de zaak tussen bondscoach Domenico Tedesco en doelman Thibaut Courtois - geen familie van Imke voor alle duidelijkheid. "Ik wil geen stelling innemen in deze zaak", laat Imke Courtois zich daarover uit.

© photonews

"De polemiek is zo op de spits gedreven, er is geen weg meer terug. De tijd van Roberto Martinez was helemaal op, maar Tedesco is geen peoplemanager zoals Martinez dat wel was. Dat wil ik er wel over kwijt", aldus nog de analiste.

Club Brugge moet via de kwartfinales van de Conference League tegen PAOK Saloniki de weg naar de absolute eindfase proberen openbreken, voor Tedesco wordt het EK in Duitsland binnen enkele maanden de eerste grote test.