Lorin Parys laat zich uit over het titeldebat en de play-offs en heeft ferme mening: "Zij kapen het voetbal"

In de Jupiler Pro League weten we zondagavond wie in welke play-off terecht zal komen. Lorin Parys is de CEO van de Pro League en ziet dat het nog steeds spannend is in alle play-offs. "Vorig jaar was een totaal hoogtepunt."

Het einde van de play-offs met de wisselende kansen tussen Union SG, Genk en Antwerp was vorig jaar een hoogtepunt, maar dit seizoen is het heel spannend om te weten te komen welk team in welke play-off terecht zal komen.

Dat ziet ook Lorin Parys: "Ik ben heel benieuwd of we opnieuw een vervolg kunnen breien aan vorig seizoen. Het is spannend in elke competitie, ook in de Challenger Pro League en in de Super League. Het is fijn om te zien dat het zo goed lukt", aldus Parys in De Zevende Dag.

"Ik hoop dat het ook in de play-offs superspannend zal zijn. Ik ben Zwitserland, dus ik mag niet supporteren voor Union of gelijk welke club." Los van het sportieve zijn er wel de nodige problemen geweest dit seizoen, vooral met supportersgeweld.

3% van de mensen uit het stadion om 15% te groeien

"Supportersgeweld vind ik eigenlijk een verkeerde term. We moeten afscheid nemen van 3% van de mensen in de stadions om 15% te kunnen groeien. Die 3% zijn voor mij geen supporters, maar mensen die het voetbal kapen en om andere redenen naar het voetbal komen kijken."

"Daarom zijn we streng geweest en strenger geworden. We zijn strenger geworden dan de Premier League en treden vaker en vaker op. Het is niet hoe we voetbal zien, maar op de korte termijn moeten we harde straffen geven. En ook mensen straffen die niets verkeerd hebben gedaan."