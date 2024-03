Is het echt zo simpel? Union-eigenaar legt héél transparant en duidelijk de filosofie achter succestransfers van zijn club bloot

Union SG is sinds de promotie naar de Jupiler Pro League al drie seizoenen toonaangevend op het hoogste Belgische niveau. Het is vooral opmerkelijk hoe de Brusselaars erin slagen om transferperiode na transferperiode succesvol te blijven, terwijl er telkens sterkhouders vertrekken. Alex Muzio legt de strategie uit.

Deniz Undav, Dante Vanzeir, Siebe Van der Heyden, Teddy Teuma, Victor Boniface, Bart Nieuwkoop,... We willen maar aantonen: Union SG moest de voorbije seizoenen telkens bouwen aan een nieuw elftal. En dan hebben we nog niet vermeld dat ook Felice Mazzu en Karel Geraerts het schip hebben verlaten op het einde van elk seizoen.

Ook deze zomer moet Chris O'Loughlin geen al te rustige vakantieperiode verwachten. De geïnteresseerde clubs staan in de rij voor onder anderen Cameron Puertas en Mohamed Amoura, terwijl ook Alexander Blessin met Belgische én buitenlandse interesse schermt. Dat kan VIA DEZE LINK worden gelezen.

Al ligt in het Dudenpark niemand nog wakker van zo'n leegloop. Les Unionistes bewezen de voorbije seizoenen dat de transferstrategie op punt staat. "We zoeken gericht naar spelers die we snel kunnen inpassen", laat Alex Muzio het in Het Laatste Nieuws héél simpel klinken. "Dat is het voornaamste principe tijdens onze mercato's."

"Kevin Mac Allister hebben we gehaald op 25-jarige leeftijd", gaat de eigenaar van Union verder. "Mathias Rasmussen was 26 en Amoura 23. Natuurlijk weigeren we een kans als Noah Sadiki niet, maar je zal bij ons geen transferperiode zien waarin we vijf 19-jarigen halen."

Welke filosofie zit er achter de transfers van Union SG?

Er zit een héél duidelijk idee achter die strategie. "Dat idee is simpel: we willen meteen goed zijn. De transfermarkt is niet dom, hé. Wil je als club een 19-jarige speler halen die zich al bewezen heeft en later voor veel geld kan verkocht worden? Dan moet je ook meteen meer geld ophoesten."

"Bovendien mag je bij zo'n transfers niet verwachten dat je aan de leiding zal staan of zal meespelen voor de prijzen", besluit Muzio. "Het risico op mindere prestaties ligt hoger. Het is nu eenmaal moeilijker om in te schatten hoe zo'n jonge speler zal presteren. De data van een 25-jarige speler zijn accurater en betrouwbaarder."