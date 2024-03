Peter Vandenbempt reageert heel scherp na Westerlo-Genk: "Wouter Vrancken is me komen toesnauwen"

Er is al heel wat gepraat over het einde bij KVC Westerlo-KRC Genk. De laatste vijf minuten werd niet meer gevoetbald.

De laatste vijf minuten van de partij werd de bal bij KRC Genk rondgetikt zonder dat KVC Westerlo enige actie ondernam. Peter Vandenbempt is scherp. "Ze lachen de voetballiefhebber cynisch uit in zijn gezicht", stelt hij bij Sporza.

"Alle begrip dat KRC Genk geen risico's wilde nemen met z'n tienen, ook dat Westerlo tevreden is met de 1-1, maar het had minder cynisch en wat subtieler gekund."

Op de persconferentie maakte Vandenbempt zich boos op beide coaches. "Rik De Mil begreep dat, had ik de indruk. Hij leek er verveeld mee te zitten, maar Wouter Vrancken is me komen toesnauwen dat ik met mijn opmerkingen bullshit verkocht. Hij argumenteerde dat hij zijn spelers niet kon zeggen waar ze de bal moesten spelen. Goed, dat bekijk ik als een compliment."

Vandenbempt beweert ook dat het afgesproken werd tussen de coaches. "Eerst wilden de trainers ons nog wijs maken dat de situatie ontstaan is op het veld, op initiatief van de spelers, maar er zijn beelden en ooggetuigen die Wouter Vrancken en Rik De Mil tekenen naar mekaar zien doen en richtlijnen geven om de strijd te staken."

"Een triest spektakel vind ik het. In de ogen van de echte voetbalprofessionals ben ik nu een naïeve onnozelaar. Geen probleem, maar de vergelijking van de Schande van Gijon op het WK van 1982 gaat hier niet op. Tot in minuut 90 hebben Westerlo en Genk volop strijd geleverd, op leven en dood", besluit Vandenbempt.