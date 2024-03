Antwerps icoon ziet zware mankementen bij Great Old: "Daarvoor kijk ik in de eerste plaats naar hem"

Antwerp is het reguliere seizoen geëindigd als derde. Gezien de omstandigheden zeker een bevestiging van al het goede dat ze vorig seizoen lieten zien. Voor clubicoon Cisse Severeyns moeten er wel nog een paar dingen opgelost worden.

Tegen Union merkte hij alweer op dat Antwerp in hetzelfde bedje ziek blijft. "Antwerp voetbalde niet slecht, tot op twintig meter van doel. Het had aan de rust 67 procent balbezit. Daar moet je meer mee kunnen doen qua doelkansen", zegt hij in GvA.

"Op basis van de grote mogelijkheden voor Union na de pauze ben ik geneigd te zeggen: dit was een gewonnen punt, al heeft Union zich verre van als een kampioenenploeg gepresenteerd.”

Maar Mark van Bommel heeft de komende veertien dagen nog werk. “De flanken, zowel de backs als de aanvallers, brengen te weinig. Ik zie vaak goeie dingen, waarna de efficiëntie ontbreekt."

Janssen speelt overal

"Hiervoor kijk ik in de eerste plaats naar Balikwisha. Hij heeft wat tijd nodig om weer zijn oude niveau te halen, maar ook voor zijn blessure pikte hij de matchen waarin hij uitblonk te vaak uit. In het centrum is Alhassan Yusuf dan weer niet de dragende speler die hij hoort te zijn, zoals afgelopen seizoen.”

Uiteraard zijn er ook positieve zaken op te merken. “Met de drietand achterin – Butez-Alderweireld-Van den Bosch – staat er wel iets. En er zijn enkele revelaties, zoals Ilenikhena, Ejuke én natuurlijk Janssen, in zijn nieuwe rol. De zes, de acht, de tien en als het even kan ook nog de negen. Hij speelt tegenwoordig zowat overal.”