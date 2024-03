Héél opvallende zaken in kalender play-offs: "Als het mogelijk was, had ik hen altijd thuis laten beginnen"



Nils Van Brantegem, de kalendermaker, krijgt elk seizoen de moeilijke taak om een regeling in elkaar te boksen waarmee alle partijen kunnen leven. Niet makkelijk en zeker dit seizoen niet omdat er twee Brusselse en twee Brugse clubs in de Champions' Play-offs zitten. Normaal begint de leider van de reguliere competitie altijd eerst thuis aan de play-offs, maar dit jaar trekt Union eerst naar Genk. Anderlecht mag dan weer wel thuis beginnen. "Als ik het had kunnen doen, zou ik Union thuis hebben laten beginnen, maar voor het eerst zijn er twee 'derby'-situaties in playoffs 1, met de twee Brugse clubs en de twee Brusselse", legde hij uit. "Het is onmogelijk voor een politiezone dat beide clubs van zijn stad hetzelfde weekend thuis spelen. Om deze reden is dit de meest ingewikkelde playoffs-kalender die ik ooit heb moeten maken." "Nog los van het feit dat de burgemeesters van Brugge, Antwerpen en Genk geen avondwedstrijden willen of, zoals altijd, dat er slechts één kampioenswedstrijd op zondag van de Ronde (31 maart) wordt gepland. Mijn prioriteit was dat Union en Anderlecht thuis zouden eindigen." De eerste Brusselse derby wordt op de derde speeldag afgewerkt in het Lotto Park. De terugmatch staat gepland op de zevende speeldag op 5 mei. 9 mei speelt Union dan de bekerfinale en 13 mei moeten ze naar... Club Brugge;



