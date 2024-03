Nog een verrassing van formaat! Ex-Anderlecht-coach trekt naar... Club Brugge

De Nederlander Robin Veldman wordt de nieuwe hoofdcoach van Club NXT U23 tot het einde van het seizoen. Dat mag toch een verrassing genoemd worden gezien zijn verleden bij Anderlecht.

Veldman (38) begon zijn trainerscarrière bij de jeugd van Heerenveen en Ajax, vooraleer hij de overstap maakte naar RSC Anderlecht.

Daar coachte hij de ‘Futures’ een seizoen in 1B, nam hij het roer zes matchen over als interim-coach van de A-kern en werd hij wat later assistent-coach van Brian Riemer.

Na zijn laatste opdracht in de Schottish Championship bij Queen’s Park keert hij nu terug naar België. Veldman neemt tot het einde van het seizoen de rol over van Nicky Hayen die na het vertrek van Ronny Deila hoofdcoach ad interim is van Club A.

Robin Veldman wordt bij de U23 ondersteund door dezelfde staf. Bart Plasschaert stroomt door van de U16 en wordt hoofdcoach U18, nu Michiel Jonckheere assistent-coach ad interim is bij Club A.

Veldman werd bij Anderlecht altijd als een heel goeie trainer bestempeld. De Nederlander had graag bij Anderlecht gebleven, maar vond zijn plaats niet in de werking toen.