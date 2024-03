De nieuwe Rayane Bounida: KRC Genk komt met de nodige uitleg na stopzetting samenwerking

Amper 13 jaar is Ilyes Bennane. Voor de youngster uit Verviers gaat het plots allemaal heel erg snel.

De jongste Belgisch international ooit is hij, door als 13-jarige al een interland te spelen voor de U15. Maar bij KRC Genk is de samenwerking stopgezet. Het verhaal leest als dat van Rayana Bounida.

Een aantal artikels in de pers, waarbij Jelle Van Damme hem in La Dernière Heure het grootste talent van België en wellicht ook van Europa noemt, is een ideale voorzet. Bij KRC Genk is hij echter al vertrokken.

“Vorige week hebben we inderdaad aan de familie laten weten dat de samenwerking per direct stopt”, bevestigt Koen Daerden, technisch directeur van de Genkse academie, aan Het Laatste Nieuws.

“Het is een verhaal van normen en waarden. We hebben veel energie in hem gestoken en geloofden in hem, maar er kwam een moment dat het niet langer te managen was.”

Anderlecht heeft voorkeur op Club Brugge

Volgens de vader van de jongen waren er onenigheden over een aantal zaken, maar Daerden wil niet op de details ingaan. “Onze standpunten lagen ver uit elkaar. Er zijn weinig jeugdspelers die meer aandacht dan Ilyes hebben gekregen, maar niemand is groter dan de club.”

“Ik zeg niet dat het een slechte jongen is - het is zelfs een aangename gast - maar er zijn een aantal zaken gebeurd die niet verenigbaar waren met wie we willen zijn en waar we voor willen staan. Daarom moesten we een keuze maken.”

En dus is het uitkijken welke Belgische club hij nu kiest, want naar het buitenland mag hij niet omdat hij te jong is. Anderlecht zou een streepje voor hebben op Club Brugge klinkt het in de krant nog.