Frank Boeckx komt met opmerkelijke uitleg waarom spelers van Westerlo niet meer speelden tegen Genk

De salonremise tussen Westerlo en KRC Genk blijft voor de nodige deining zorgen. Analist Frank Boeckx komt met een opmerkelijke uitleg voor het gebeuren.

Het was voor alles en iedereen enorm opkijken toen Westerlo en KRC Genk het bij de start van de zes minuten blessuretijd zondag voor bekeken hielden. De bal werd wat rondgetikt, maar voetballen gebeurde er niet meer.

Nadat er eerst verstomming was bij analisten en andere teams volgden uiteindelijk ook heel veel negatieve reacties over een gebrek aan fairplay. Het kostte uiteindelijk Rik De Mil zijn job als trainer van Westerlo en er is nog een en ander hangende bij de voetbalbond.

Ook Frank Boeckx, die als eerste zijn minachting over de hele situatie losliet tijdens de live-uitzending bij Eleven Sports, kan nog altijd niet geloven wat hij zag.

Winstpremies te laag bij Westerlo?

“Westerlo heeft zich laten ompraten door Genk”, vertelt Frank Boeckx in de voetbalpodcast vier-nul van Het Laatste Nieuws. “En ik zeg wel ompraten, niet omkopen, in de wedstrijd door de charme van Genk. Voor ons is het goed, voor jullie ook. En ze hebben gezegd ok, het is goed.”

Hij begrijpt niet waarom de spelers van Westerlo niet meer voor de overwinning speelden, tenzij er een probleem is met hun loon.

“Ik denk alleen in Westerlo dat de club de premies moet optrekken. Want als je voor de premies speelt, dan wil je toch gewoon winnen? Je speelt tegen tien mensen van Genk, je hebt niks meer te verliezen, je bent thuis voor de supporters, je bent net gered, je zit in een goede flow, dan moet je gewoon gaan voor de winst.”