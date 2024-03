Twee verrassende aanwezigen op training van Rode Duivels

De Rode Duivels spelen interlands tegen Ierland en Engeland. Vanmorgen werd er opnieuw getraind in Tubeke.

Zaterdag spelen de Rode Duivels om 18 uur in Ierland. Dinsdag trekken ze naar Londen om er om 20.45 uur Engeland partij te geven. De troepen van bondscoach Domenico Tedesco bereiden zich momenteel voor in Tubeke op die twee oefenwedstrijden.

Vanmorgen waren er alvast twee verrassende aanwezigen op de training. Jorne Spileers en Arne Engels, die normaal bij de beloften aan de slag zijn, trainden mee met de Rode Duivels. Bondscoach Tedesco heeft immers af te rekenen met een waslijst aan afwezigen en geblesseerden voor deze interlandperiode.

Wie er ook nog niet bij was vanmorgen was Koen Casteels. De doelman blijft op de sukkel met zijn schouder. Ook Romelu Lukaku is er voorlopig nog niet bij. Hij zal tegen Ierland al zeker niet meespelen, maar mogelijk wel tegen Engeland. Faes, De Winter, Meunier, Tielemans, De Ketelaere en Bakayoko waren nu wel van de partij.

Dinsdag waren er maar liefst 10 Rode Duivels die forfait gaven voor de groepstraining, maar uiteindelijk werkten veel wel individueel een programma af. Maandag was er voor de hele groep een recuperatietraining gepland, omdat heel wat Rode Duivels nog een zwaar weekend bij hun eigen ploeg achter de rug hadden.

Deze interlandbreak is een ideale eerste gelegenheid voor bondscoach Tedesco om zijn ploeg klaar te stomen voor het Europees kampioenschap van deze zomer in Duitsland.