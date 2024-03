Hyperspanning richting EK: droom Anthony Moris spat uit elkaar, Rode Duivels weten opnieuw iets meer na glansrol Yaremchuk

De Rode Duivels houden het deze interlandperiode op twee oefenduels tegen Ierland en Engeland. Heel wat andere teams zijn echter nog in volle strijd voor belangrijke doelen. Twaalf landen hadden op donderdagavond nog een EK-droom, voor zes onder hen is die droom ondertussen over.

De EK-kwalificaties zijn al een tijdje voorbij, maar via de Nations League konden nog drie landen zich bij de 21 al geplaatste landen scharen voor het EK 2024 dat komende zomer in Duitsland zal afgewerkt worden. Twaalf landen kwamen nog in aanmerking, zes onder hen werden donderdagavond uitgeschakeld.

Normaliter zouden we bij 'Path A' beginnen en dan verder werken naar 'Path B' en vervolgens 'Path C', maar de Rode Duivels nemen het op het EK in Duitsland op tegen de winnaar van 'Path B' en dus is dat het belangrijkste.

Path B

Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Israël of IJsland. Een van die vier landen komt op het EK in de groep met de Rode Duivels terecht. In de halve finales van de play-offs kregen we alvast twee zeer interessante duels voorgeschoteld.

IJsland kwam op achterstand in Israël dankzij een strafschop, omgezet door Zahavi. De IJslanders wisten echter alles recht te zetten met onder meer een hattrick van Gudmundsson. Tussendoor scoorde ook Traustason: 1-4.

In de finale moet IJsland ook op verplaatsing spelen. Bosnië-Herzegovina kwam in eigen huis op voorsprong dankzij een owngoal, maar Roman Yaremchuk (ex-Gent en Club Brugge) wist gelijk te maken en vervolgens ook de 1-2 aan te bieden aan Dovbyk.

Path A

Wales en Polen zullen onder elkaar in Wales mogen uitmaken wie naar het EK 2024 in Duitsland mag. Beide landen hadden geen kind aan hun respectievelijke tegenstanders op donderdagavond.

Wales haalde het met 4-1 van Finland, met onder meer goals van Williams en James. De Polen wonnen dan weer met 5-1 van Estland.

Path C

De droom van Anthony Moris is in de vooravond al uit elkaar gespot. Luxemburg verloor namelijk met de doelman van Union SG onder de lat met 2-0 bij Georgië. Die mogen het in de finale opnemen tegen Griekenland, dat met liefst 5-0 won van Kazachstan.

Nations League A

21/03/2024 20:45 Wales - Finland 4-1 21/03/2024 20:45 Polen - Estland 5-1

Nations League B

21/03/2024 20:45 Bosnië-Herzegovina - Oekraïne 1-2 21/03/2024 20:45 Israël - IJsland 1-4

Nations League C