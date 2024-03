De reden waarom clubs nu achter 13-jarigen aanzitten: "Ze zitten al van 6-7 jaar in het vizier van topclubs"

De jacht op jonge voetballers wordt steeds erger. Deze week was er nog het verhaal van Ilyes Bennane, die bij Genk opzij werd geschoven omwille van de eisen die zijn entourage stelde. Maar hij zal direct weer onderdak vinden, want jong talent wordt als goud behandeld door de topclubs.

Die trend is al jaren aan de gang. “Er zijn zoveel mensen die het hoofd van die jongens op hol brengen - vaak omdat ze hopen ooit zelf financieel te kunnen profiteren - waardoor het net moeilijker wordt voor zulke jonge spelers", zegt Dennis Henderickx, sportief directeur van de Pro League, bij Het Nieuwsblad.

Maar er is niets meer aan te veranderen. Zelfs buitenlandse topclubs komen veel in België kijken of ze geen jongen kunnen oppikken die begiftigd is met bovengemiddeld voetbaltalent.

“Het belangrijkste verdienmodel van het Belgisch voetbal is om eigen talenten op te leiden en dan voor veel geld door te verkopen aan buitenlandse clubs"n zegt sporteconoom Trudo Dejonghe.

"Je moet er maar eentje ooit doorverkopen voor tien miljoen en je hebt gemakkelijk alles gecompenseerd wat je in andere spelers, die er niet geraakt zijn, hebt gestoken. Talentjes komen dan ook almaar vroeger in het vizier van topclubs, al vanaf hun 6-7 jaar.”

Enkele jaren geleden brak er in België zelfs een rasechte oorlog uit tussen de topclubs, die er hun best voor deden om de grootste talenten bij elkaar gaan weg te halen.