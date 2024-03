Nog twijfelen? "Deze twee ploegen degraderen naar Challenger Pro League"

Charleroi, KAS Eupen, KV Kortrijk en RWDM spelen de Relegations Play-offs. Twee ploegen zakken meteen naar de Challenger Pro League.

Op 6 april gaan de Relegations Play-offs van start. Wie op de derde en vierde plek eindigt zakt sowieso naar de Challenger Pro League. De winnaar blijft in de Jupiler Pro League, de nummer twee moet een barrage spelen tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in 1B.

Dennis Van Wijk nam de ploegen onder de loep en kan snel vertellen welke twee direct zullen degraderen. “Wie de selectie van RWDM heeft samengesteld, is gebuisd”, zegt Van Wijk aan Sporza. “Die kern is heel, heel pover.”

Allemaal nieuwe trainers

Ook KAS Eupen heeft volgens Van Wijk weinig kansen om zich te redden. “Eupen heeft dan weer individuele kwaliteit, maar geen ploeg. Ik vrees dus voor die twee ploegen.”

Voor KV Kortrijk en Sporting Charleroi ziet het er wel goed uit. “KV Kortrijk heeft de wind in de zeilen. Ze hebben ook spelers die het verschil kunnen maken, maar er is wel al een kloof van 5 punten op Charleroi. Dat is niet eenvoudig te dichten met maar 6 wedstrijden.”

Het ziet er ook naar uit dat maar liefst drie van de vier ploegen die de playdowns zullen spelen dat zullen doen met een nieuwe trainer. Bij Eupen vertrok Kohfeldt zelf, Mazzu werd door De Mil vervangen bij Charleroi. Ook RWDM zou trainer Bruno Irles nog ontslaan.