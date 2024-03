Zelfs Verschaeren moet wijken... Riemer heeft een nieuwe chouchou waar hij grote toekomst voor ziet

Brian Riemer is gek van de Neerpede-jongens. De laatste maanden zet hij er steevast vier of zelfs vijf in de basis. Eén daarvan is een verrassing geworden, maar hij staat héél hoog aangeschreven bij zijn Deense trainer.

We hebben het dan over Mario Stroeykens. Die begon het seizoen nog als wisselspeler, maar is sinds speeldag 10 slechts één keer uit de basis gegaan. Stroeykens is de nieuwe chouchou van Riemer.

Vorig seizoen had de Deen nog geen goed beeld van het Neerpede-product, die hij zowat overal als stoplap gebruikte. Net als Felice Mazzu en Vincent Kompany voor hem. Eens linkse winger, eens rechts, eens centraal en sporadisch eens in de spits.

Hulp voor Hazard en Dolberg

Niemand die het wist: waar moeten we hem nu eigenlijk zetten? En toen kwam de ommekeer. Zijnde, de komst van Thorgan Hazard en Kasper Dolberg. Riemer zocht een profiel dat dicht bij zijn spits kon spelen, maar ook kon uitwijken naar de flank als Hazard weer eens ging zwerven.

Ah, die had hij rondlopen. Stroeykens werd de vaste aanvallende middenvelder. De hoogste man in de driehoek op het middenveld. De nog steeds maar 19-jarige Stroeykens groeide en etaleerde een vorm die zelfs Riemer niet verwacht had.

De tiener is immers het Neerpede-product dat het stevigste op zijn poten staat. Eentje die duels kan winnen en meteen vooruit speelt. Tiens, dat had Vincent Kompany al voorspeld, maar die vond hem nog niet klaar toen.

Geen twijfel meer over basisplaats

In de snelle omschakeling die Riemer wil spelen, is Stroeykens onmisbaar geworden. We zijn overtuigd dat hij ook in de play-offs niet ter discussie zal komen te staan. De discussies gebeuren achter hem. Rits, Delaney en Leoni moeten maar uitmaken wie de overige twee plaatsen invullen.

Zelfs Verschaeren, waar Riemer ook zot van is, zal hem niet uit de ploeg spelen. De voorbije maanden stonden ze samen aan de aftrap, maar Yari moest het vuile werk gaan opknappen zodat Stroeykens centraal kon blijven staan.

Toch straf voor een jongen die ook zijn deel van de kritiek gekregen heeft toen hij nog maar 17 was. Iets meer geduld zou duidelijk wel mogen...