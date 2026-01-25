🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

Foto: © photonews

Youri Tielemans viel uit tijdens de wedstrijd van Aston Villa tegen Newcastle. De middenvelder kreeg een stevige trap op de enkel en moest het veld verlaten.

Incident in de tweede helft

Rond minuut zeventig zette Tielemans een tegenaanval op. Tijdens die actie werd hij hard onderuitgehaald door Miley. De scheidsrechter floot niet meteen, maar de impact bleek aanzienlijk. Tielemans bleef zitten en greep naar zijn enkel.

De Rode Duivel kon niet verder en werd naar de kant gehaald. Verdere medische onderzoeken moeten nu bepalen hoe zwaar de schade precies is. Voor Aston Villa is het een tegenvaller, zeker omdat Tielemans de voorbije weken opnieuw een bepalende rol speelde op het middenveld.

Gevolgen voor Aston Villa

De fase waarin hij geblesseerd raakte, toonde hoe ongelukkig de beweging was. Zijn voet bleef in de grasmat steken na de trap, waardoor de enkel vervelend plooide. De club vreest dat het om meer gaat dan een simpele verzwikking, al blijft men voorzichtig met conclusies tot de scans zijn uitgevoerd.

Ondanks het uitvallen van Tielemans boekte Aston Villa een 0‑2‑zege op het veld van Newcastle. De ploeg hield defensief stand en maakte efficiënt gebruik van de kansen. Het resultaat zorgt voor opluchting, maar de blessure van de middenvelder overschaduwt de wedstrijd.

De komende dagen worden cruciaal om te bepalen hoe lang Tielemans buiten strijd zal zijn. Aston Villa wacht de medische evaluatie af en hoopt op een meevaller. De Rode Duivel blijft voorlopig onzeker voor de volgende wedstrijden, al hoopt vooral bondscoach Rudi Garcia dat het niet te ernstig is.

