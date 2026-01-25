Fans van Club Brugge niet langer in cel in Kazachstan: dit was hun boete

Fans van Club Brugge niet langer in cel in Kazachstan: dit was hun boete

Drie Club Brugge‑supporters zijn na vijf dagen detentie vrijgelaten in Kazachstan. Ze werden opgepakt tijdens de Champions League‑wedstrijd tegen Kairat Almaty.

Arrestatie na ludieke actie in het stadion

De drie Waalse supporters reisden mee naar Almaty en wilden tijdens de viering van de 0‑3 een opvallend moment creëren. Ze trokken hun bovenkleding uit en toonden een fluogroene mankini, bekend uit de film Borat. In het Brugse vak werd luid meegezongen.

De Kazachse ordediensten grepen echter onmiddellijk in. De drie mannen werden meteen afgevoerd en moesten hun kledij opnieuw aantrekken. De lokale autoriteiten beschouwden de actie als een gebrek aan respect. De supporters werden diezelfde nacht opgesloten en moesten een dag later voor de rechter verschijnen.

Vijf dagen in de cel

Ze gaven aan dat hun bedoeling louter humoristisch was, maar dat argument werd niet aanvaard. De rechter legde elk van hen een geldboete op van 18,64 euro. De zwaarste sanctie was echter de verplichte gevangenisstraf tot zondagavond. De supporters verbleven vijf dagen in de cel.

Volgens Philippe, een kameraad van het trio, was de situatie vooral onzeker. Hij hoorde via een ander lid dat de drie mannen in goede gezondheid verkeren, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Vermoedelijk reizen ze maandag via Istanbul terug naar huis.


Of de drie mannen spijt hebben, blijft voorlopig onduidelijk. “Ik denk dat niemand voor zijn plezier vijf nachten in een Kazakse cel overnacht”, besluit Philippe in een eerste reactie.

