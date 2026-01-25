🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog twee duels op het programma. Ook leider Beveren kwam in actie en zij wisten wat er hen te doen stond na de eerdere resultaten van het afgelopen weekend.

Beveren - Lierse 1-0

Zowel KV Kortrijk als Lommel hadden eerder dit weekend gewonnen en zo toch een beetje druk gezet op de ketel van Beveren. En dus wisten ze wat er hen te doen stond tegen Lierse: winnen om zo de kloof heel groot te houden.

We leken op de Freethiel op weg naar een scoreloos gelijkspel bij de rust, tot Viktor Boone vlak voor de koffie de 1-0 op het bord wist te zetten. Op die manier konden de Wase Leeuwen in de tweede helft toch wat meer in een zetel spelen.

Lierse - dat nog wil meestrijden om de top-6 en een ticket voor de play-offs - wist dat het moest komen na de rust, maar het slaagde er niet in om te scoren. In de slotfase werd de match stilgelegd doordat supporters van Lierse bekers en zitjes op het veld gooiden. Beveren heeft nu opnieuw negen punten meer dan Kortrijk.

Gent U23 - Francs Borains 1-0

KAA Gent U23 van zijn kant boekte opnieuw een interessante en knappe overwinning in de buik van het klassement. Het kwam net na de rust op voorsprong via een perfect genomen penalty van Ruslan Vydysh.





FT | Een perfect genomen penalty door Ruslan Vydysh beslist #GNTRFB. 👏🎯 pic.twitter.com/EosrlBGQ3M — DAZN België (@DAZN_BENL) January 25, 2026

Francs Borains probeerde daarna nog de bakens te verzetten, maar slaagde er niet meer in om te scoren. Op die manier staat Gent nu op een knappe zevende plaats. Francs Borains van zijn kant staat amper twaalfde.