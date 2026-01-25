🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog twee duels op het programma. Ook leider Beveren kwam in actie en zij wisten wat er hen te doen stond na de eerdere resultaten van het afgelopen weekend.

Beveren - Lierse 1-0

Zowel KV Kortrijk als Lommel hadden eerder dit weekend gewonnen en zo toch een beetje druk gezet op de ketel van Beveren. En dus wisten ze wat er hen te doen stond tegen Lierse: winnen om zo de kloof heel groot te houden.

We leken op de Freethiel op weg naar een scoreloos gelijkspel bij de rust, tot Viktor Boone vlak voor de koffie de 1-0 op het bord wist te zetten. Op die manier konden de Wase Leeuwen in de tweede helft toch wat meer in een zetel spelen.

Lierse - dat nog wil meestrijden om de top-6 en een ticket voor de play-offs - wist dat het moest komen na de rust, maar het slaagde er niet in om te scoren. In de slotfase werd de match stilgelegd doordat supporters van Lierse bekers en zitjes op het veld gooiden. Beveren heeft nu opnieuw negen punten meer dan Kortrijk.

Gent U23 - Francs Borains 1-0

KAA Gent U23 van zijn kant boekte opnieuw een interessante en knappe overwinning in de buik van het klassement. Het kwam net na de rust op voorsprong via een perfect genomen penalty van Ruslan Vydysh.

Francs Borains probeerde daarna nog de bakens te verzetten, maar slaagde er niet meer in om te scoren. Op die manier staat Gent nu op een knappe zevende plaats. Francs Borains van zijn kant staat amper twaalfde.

25/01/2026 16:00KAA Gent - Francs Borains 1-0
25/01/2026 16:00SK Beveren - Lierse SK1-0

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SK Beveren SK Beveren 20 54 17 3 0 41-14 27 W W W W W
2. KV Kortrijk KV Kortrijk 20 45 14 3 3 39-19 20 W G W V W
3. Lommel SK Lommel SK 20 38 11 5 4 43-30 13 W W W W W
4. K Beerschot VA K Beerschot VA 20 37 11 4 5 30-21 9 V V V W G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20 35 10 5 5 26-19 7 W V G W W
6. Luik FC Luik FC 20 33 10 3 7 30-23 7 W V W W G
7. KAA Gent KAA Gent 20 30 9 3 8 27-24 3 V W W W W
8. Eupen Eupen 20 30 8 6 6 29-24 5 W W G V V
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 20 28 7 7 6 27-26 1 G W G W G
10. Lierse SK Lierse SK 19 23 6 5 8 20-23 -3 W W G V V
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 20 20 5 5 10 33-38 -5 G W V V V
12. Francs Borains Francs Borains 20 19 5 5 10 19-28 -9 V V W V V
13. Jong Genk Jong Genk 19 16 4 4 11 22-39 -17 W G V V V
14. RSCA Futures RSCA Futures 19 16 3 7 9 25-33 -8 V V W V V
15. Seraing Seraing 19 16 3 7 9 20-31 -11 V V V W G
16. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20 12 2 6 12 17-41 -24 G V G V V
17. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20 10 2 4 14 19-34 -15 V V V V W
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Lierse SK

Meer nieuws

LIVE: Minuut 48: Anderlecht heeft zijn eerste kans Live

LIVE: Minuut 48: Anderlecht heeft zijn eerste kans

19:39
LIVE: Westerlo snel op voorsprong dankzij Ferri en Van Brederode laat gelijkmaker liggen Live

LIVE: Westerlo snel op voorsprong dankzij Ferri en Van Brederode laat gelijkmaker liggen

19:35
🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

19:30
Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

19:00
🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen

🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen

18:46
🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

18:30
Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

17:57
RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

16:00
Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie Reactie

Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie

17:14
Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Reactie

Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op"

16:59
5
Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk

Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk

17:30
2
Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

17:00
1
Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet" Reactie

Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet"

16:32
2
📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

16:30
4
Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

15:25
🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Reactie

🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging

15:15
3
Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

15:00
2
'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

15:30
2
Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

14:30
Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

14:04
19
Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

12:30
1
🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

14:00
Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

13:30
'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

13:00
1
Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen Reactie

Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen

12:15
LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

11:45
Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

12:00
LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

11:15
Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

11:30
LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

10:45
Overnemen van De Mil en hoofdtrainer worden? Leye zegt waar zijn ambities liggen

Overnemen van De Mil en hoofdtrainer worden? Leye zegt waar zijn ambities liggen

07:00
"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

11:00
LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

10:25
Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

10:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

09:30
Is de strijdbijl tussen Youri Tielemans en zijn coach begraven? "Dit gedrag kan niet!"

Is de strijdbijl tussen Youri Tielemans en zijn coach begraven? "Dit gedrag kan niet!"

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 21
KV Kortrijk KV Kortrijk 4-1 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-3 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren - K Beerschot VA K Beerschot VA
Lommel SK Lommel SK 3-2 Eupen Eupen
Seraing Seraing 2-2 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KAA Gent KAA Gent 1-0 Francs Borains Francs Borains
SK Beveren SK Beveren 1-0 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

J K J K over Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Belgisistan soccer Belgisistan soccer over Anderlecht - FCV Dender EH: 0-0 TatstOn TatstOn over 📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp Impala Impala over Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet" TatstOn TatstOn over Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Maneblussertje Maneblussertje over 'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger' kukeluku kukeluku over KRC Genk - Cercle Brugge: 1-1 The Purple Knight The Purple Knight over SK Beveren - Lierse SK: 1-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved