Arthur Vermeeren komt met straffe bekentenis over vertrek bij Royal Antwerp FC

Arthur Vermeeren ruilde in januari Royal Antwerp FC in voor Atletico Madrid. De druk was duidelijk groot om te vertrekken.

Eigenlijk kon hij niet anders. De financiële problemen van Royal Antwerp FC dwongen Arthur Vermeeren haast om te vertrekken. “Ik wist natuurlijk hoe de situatie was, maar na met mijn ouders en begeleiders te hebben gesproken, heb ik gezegd: 'Ook al willen ze me hier weg, dat zal mijn keuze níet beïnvloeden.'”, vertelt Vermeeren aan Het Laatste Nieuws.

Hij wou niet vertrekken naar een club waarbij hij niet het juiste gevoel had of zichzelf niet zag spelen. “Maar Atlético zag ik als een goeie stap. Een club waar ik heel graag voor wilde spelen. Daarom heb ík die keuze gemaakt. Niet omdat Antwerp wou dat ik wegging, of niet”, is hij heel erg duidelijk.

Overwogen om transfer te laten schieten voor EK

Dat hij voor de nationale ploeg opgeroepen is, is een ferme opsteker, want veel speeltijd krijgt hij voorlopig nog niet bij zijn nieuwe ploeg. Het EK is een doel op zich, maar Vermeeren wil enkel naar Duitsland als hij een rol kan spelen in de ploeg.

En daarvoor wou hij zelfs een transfer laten schieten. “We hebben overwogen om bij Antwerp te blijven, want dan zou ik meer zekerheid hebben gehad, maar zou ik dan ook de beste versie van mezelf zijn geweest? Neen”, besluit Vermeeren heel erg duidelijk.