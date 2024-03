Engelse bondscoach Gareth Southgate is op zijn hoede voor de Rode Duivels

België zal dinsdag in Wembley tegen Engeland spelen. Gareth Southgate, de coach van de nationale ploeg van Engeland, blikte al even vooruit.

Engeland zal het net zoals België zonder een aantal sterkhouders moeten doen dinsdag. Harry Kane doet zeker niet mee en Kyle Walker is hoogst onzeker.

Engeland verloor zaterdag al met 0-1 van Brazilië. Tijdens zijn persconferentie keek Gareth Southgate terug op de nederlaag tegen Brazilië.

"Ik weet dat wanneer je een wedstrijd verliest, er altijd negatieve reacties zijn. We hebben veel geleerd met oog op het Europees Kampioenschap en dat is heel belangrijk. Ik heb jongens gezien die vechten voor een basisplaats."

Gareth Southgate lanceert Engeland - België

Southgate kijkt uit naar de ontmoeting met België. Na twee nederlagen tegen de Rode Duivels tijdens het WK 2018 (in de groepsfase en in de troostfinale), won de bondscoach vervolgens in de Nations League met 2-1. Nadien verloor Engeland van België met 2-0.

Hij is niet naïef en weet dat de prestatie van België tegen Ierland niet alles weergeeft. "Je moet trainen tegen sterke tegenstanders zoals Brazilië en België om te zien welke spelers we kunnen gebruiken op het EK", verklaarde hij.

"Tegen Ierland hebben de Belgen geroteerd en gespeeld met een bijna volledig andere ploeg dan normaal. Ze zullen dus wat frisser zijn. Net als tegen Brazilië is dit weer een ander hoogstaande oefenwedstrijd. Het zal een geweldige ervaring worden voor de spelers."