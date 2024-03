Karl Vannieuwkerke komt met stevige uithaal over ontslag van Rik De Mil

Rik De Mil werd bij Westerlo ontslagen na de salonremise tegen KRC Genk. Karl Vannieuwkerke denkt er alvast het zijne van.

Karl Vannieuwkerke voelt duidelijk mee met Rik De Mil en vindt zijn ontslag een veel te zware straf. Zeker ook als je ziet hoe het er in het moderne voetbal allemaal aan toe gaat.

“Het is je reinste vorm van hypocrisie in een wereld die aan mekaar hangt van en met geld, waarin mensenhandel bestaat, combines bij transfers dagelijkse kost zijn en gokschandalen nog altijd floreren”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

De redenen die Westerlo aanhaalt gaan er bij Vannieuwkerke helemaal niet in. “Buitenlandse investeerders komen niet naar hier uit clubliefde maar om van geld meer geld te maken. Of om bankbiljetten een andere kleur te geven. Veel noblesse zit daar niet bij.”

Niet wakker van liggen

Vannieuwkerke is dan ook overtuigd dat dit voorval De Mil niet lang zal achtervolgen. Daarvoor is zijn reputatie als trainer ondertussen al meer dan groot genoeg, zo oordeelt de analist.

“Iedere speler die met je heeft gewerkt en tegen wie ik sprak, vindt je een geweldige trainer en mens. Wat dit weekend is gebeurd, kan je meepakken tot object van meditatie, maar er lang wakker van liggen, zou ik niet doen.”

Vannieuwkerke ziet het in de toekomst zelfs helemaal anders lopen. “Binnen afzienbare tijd wordt er eens goed mee gelachen. En er is maar één weg, die vooruit”, besluit hij.