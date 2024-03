Jérémy Doku zit tegenwoordig met zeer lastig probleem, zowel bij Rode Duivels als Manchester City

België speelt dinsdag een langverwacht oefeninterland tegen Engeland. Jérémy Doku nam alvast even de tijd om met de pers te spreken.

Verwacht wordt dat Jérémy Doku tegen Engeland in de basis start. Tegen Ierland mocht hij een helft spelen.

Maar niet alleen bij de nationale ploeg rekent hij op veel speeltijd, ook bij Manchester City krijgt hij meer dan eerst gedacht. In zo goed als iedere wedstrijd waarin hij fit is, mag hij spelen.

"Mijn eerste maanden zijn goed gepasseerd", komt Doku terug op zijn beginperiode bij Manchester City. "Niemand dacht dat ik zo veel ging spelen."

Maar Doku ziet ook al de mindere kanten van spelen in de grootste competitie ter wereld. Hij merkt op dat ploegen anders op hem beginnen te verdedigen, een lastig probleem.

"Nu ze me meer kennen, zetten ze meer spelers op mij. Tegen Ierland waren dat er steeds twee of drie. Maar er zijn dan ook steeds twee spelers vrij bij ons", vertelt hij.

Er zijn niet meer dan twee spelers in de wereld met zijn kwaliteiten

De Rode Duivels moeten het deze interlandperiode zonder Kevin De Bruyne doen. Hij reisde zelfs niet mee met de nationale ploeg. Doku weet ook hoe belangrijk zijn ploegmaat is.

"Kevin is een aparte speler, hij is moeilijk om te vervangen. Er zijn niet meer dan twee spelers in de wereld met zijn kwaliteiten."