Frank Raes ziet mogelijkheden voor EK: "Als de Rode Duivels dat doen, zijn ze levensgevaarlijk"

De Rode Duivels speelden een goede partij tegen Engeland. Ze kregen in de laatste minuut nog een tegengoal die voor de 2-2 zorgde binnen.

De Rode Duivels hebben ondanks het gelijke spel en toch wat weggegeven kansen tegen Engeland een goede indruk gelaten richting het EK van deze zomer in Duitsland.

Analist Frank Raes ziet dat er op de meeste posities enkele jongens zich lieten zien, waardoor bondscoach Domenico Tedesco zijn basiselftal bijna helemaal kan samenstellen, maar er zijn ook voldoende back-ups aanwezig.

Het tweede doelpunt van Tielemans was een pareltje. De tegenaanval werd maximaal uitgespeeld en op magistrale wijze uitgevoerd. Vooral het pasje van Lukaku was heerlijk om te zien als neutrale voetballiefhebber.

Romelu Lukaku maakt iedereen beter

“België blijft een van de beste counterploegen van de wereld”, zegt Raes aan Gazet van Antwerpen. “Eens de Duivels op voorsprong komen, zijn ze levensgevaarlijk.”

Het feit dat Romelu Lukaku er tegen Engeland in tegenstelling tot de match in Ierland weer bij was maakte ook dag en nacht verschil voor het team. “Wat ook elke keer opvalt: Lukaku maakt iederéén beter”, besluit Raes.

Dit doet het beste vermoeden. “Een uitstekende prestatie van de Rode Duivels. De late gelijkmaker komt er alleen maar door de vele late wissels. En ook al waren de Engelsen zeker niet op hun sterkst, deze wedstrijd stemt me toch hoopvol met het oog op het EK.”