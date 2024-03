Statistieken waar je niet naast kunt, de revival van bankzitters en Brusselse weelde: ons elftal van de reguliere competitie

We zijn aan het einde van de reguliere competitie gekomen. Tijd om dus even het bilan op te maken. En dan komen we uiteraard uit bij Union SG, RSC Anderlecht en de andere teams uit de Champions' Play-off. Het team van de reguliere competitie voor u samengesteld.

Elke week gunnen we u op maandag een kijkje in onze breinen als we ons team van de week opstellen. Na dertig speeldagen distilleren we uit die teams van de week een team van 'All Stars' van de reguliere competitie. Het hoeft niet te verbazen dat daarbij vooral spelers van de topploegen uit het klassement zijn opgenomen.

Doelman: de definitieve doorbraak van Jean Butez

Arnaud Bodart heeft er eigenhandig voor gezorgd dat Standard nu niet de play-downs moet spelen, Warleson heeft dan weer gezorgd voor de bevestiging in doel bij Cercle Brugge en Anthony Moris speelde als een leider bij de leider Union SG.

Als doelman van de reguliere competitie kiezen we voor Jean Butez. Hij was niet altijd feilloos, maar is wel enorm gegroeid doorheen het seizoen en zorgt zo voor rust bij Antwerp. Het team haalde de bekerfinale en eindigde ook de laatste weken van de reguliere competitie op een prima niveau.

© photonews

Verdediging: ervaring troef met Rode Duivels

Achterin kunnen we niet naast twee absolute rotsen met ervaring. Jan Vertonghen is al maanden dé man van RSC Anderlecht die Zeno Debast bij de hand neemt, Toby Alderweireld doet net hetzelfde met Zeno Van Den Bosch bij Royal Antwerp.

Beide centrale verdedigers spelen met veel ervaring en steken er daardoor eigenlijk simpelweg bovenuit in de Jupiler Pro League, al zouden ook de twee jonkies niet misstaan in het elftal van het seizoen. Misschien dat Tedesco toch eens moet polsen bij Alderweireld richting Rode Duivels?

© photonews

Tussen hen plaatsen we Tsuyoshi Watanabe, die een prima seizoen afwerkte met KAA Gent en duidelijk gemist werd de weken dat hij er niet bij was door de Asian Cup. Het is een van de redenen dat de Buffalo's niet in de Champions' Play-off zitten.

Middenveld: revanche van bankzitters

Vorig seizoen kregen Cameron Puertas en Théo Leoni nauwelijks kansen, al mochten ze hier en daar wel invallen bij respectievelijk Union SG en Anderlecht. Door het vertrek van een aantal andere spelers mogen ze nu volop spelen en dat doen ze meer dan prima.

Hun nieuwe situatie heeft bij hen iets losgemaakt. Puertas zit ondertussen aan liefst acht doelpunten en twintig(!) assists in de Jupiler Pro League, Théo Leoni zit ook al aan drie goals en zeven assists. Niet verkeerd voor het Brusselse jeugdproduct.

Hans Vanaken van zijn kant beleefde geen makkelijk seizoen met heel Club Brugge, maar zit geruisloos toch ook alweer aan vijf goals en zeven assists. Hij nam de ploeg meermaals op sleeptouw in moeilijke momenten.

El Khannouss en De Sart beleefden een prima seizoen, terwijl bij Mechelen ook Bill Antonio een echte revelatie was. Toch is Rob Schoofs als grote voorvechter en pure leider van Malinwa misschien wel de man die van vitaal belang was in de rest van het radarwerk.

Aanvallers: statistieken zijn van belang

In de aanval moeten we natuurlijk ook kijken naar de statistieken. Naast topschutter Kevin Denkey (23 doelpunten al ondertussen!) kunnen we helemaal niet. Aboubakary Koita leidde met veertien doelpunten dan weer STVV naar een heel veilig seizoen, waarin de Champions' Play-off zelfs even om de hoek kwamen loeren.

En dan is er natuurlijk ook nog Mohamed Amoura, die voor vier miljoen euro van Lugano overkwam naar Union SG. Hij scoorde 22 keer en gaf zes assists over alle competities heen en is elke 87 minuten die hij speelde voor de Brusselaars van belang geweest. Verder laat de Algerijnse aanvaller ook met zijn snelheid en techniek monden openvallen.