Analist heeft duidelijke mening over Arthur Vermeeren: "Hij mag er een kruis over maken"

Na de oefeninterlands is het duidelijk dat Domenico Tedesco straks moeilijke keuzes moet maken om tot een selectie van 23 te komen. De meeste plaatsjes zijn zo goed als ingevuld. En voor de laatste zal het een hevige strijd worden. Eentje die Arthur Vermeeren gaat verliezen, zegt Philippe Albert.

Albert meent dat Vermeeren nooit genoeg gaat spelen bij Atlético Madrid om in aanmerking te komen voor een plaats in de definitieve kern. "Hij heeft een beslissing genomen door Antwerp te verlaten. Hij vermoedde wel dat hij weinig speeltijd zou krijgen in de Liga", zegt Albert bij de RTBF.

"Hij domineerde het kampioenschap met Antwerp. Drie maanden zonder voetbal in de moderne sport, dat voel je, dat zagen we zaterdag. Als hij er niet in slaagt zijn speeltijd aanzienlijk te verhogen, heeft hij een mooie transfer gemaakt... maar dan mag hij het EK vergeten. Als hij bij Antwerp was gebleven, zou hij zeker bij de 23 zijn."

De Ketelaere? Hij verdient het, maar het wordt moeilijk

Ook de situatie van Charles De Ketelaere is ingewikkeld volgens Albert. "Hij zal ook moeten vechten als hij deel wil uitmaken van de selectie. Dit bevestigt de overvloed aan talent op zijn positie."

"Het is onmogelijk om Youri Tielemans niet op te nemen na zijn wedstrijd op Wembley, vooral omdat hij drie dagen eerder aanvoerder was. Tedesco zal zeer moeilijke beslissingen moeten nemen."

"Gezien wat hij presteert bij Atalanta Bergamo, verdient hij het om bij de 23 te zijn. Als een concurrent minder speelt of een moeilijke periode doormaakt, moet De Ketelaere nog steeds op hoog niveau presteren om opgemerkt te worden."