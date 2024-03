Anderlecht rekent op zijn 'supersub': "Ik word heel gelukkig als ik hem bezig zie" - Wel slecht nieuws voor jongeling

Morgen mag u zich alvast aan een 'nieuwe' naam in de selectie van Anderlecht verwachten. Francis Amuzu is terug en daar is Brian Riemer heel blij mee. Een snelheidsduivel kunnen inbrengen op het einde van een match is een enorm wapen.

Amuzu speelde dit seizoen nog maar 565 minuten en zijn laatste match dateert al van begin december vorig jaar. Da's lang om nu meteen als belangrijk genoemd te worden. Maar toch doet Brian Riemer het. "Francis kijkt er zelf ook enorm naar uit om terug in de kern te zitten", knikte hij. Game changer "Ik word trouwens heel gelukkig als ik hem op training bezig zie. Hij sprint, dribbelt, trapt... als de Amuzu van voor zijn blessure. Je kan hem als een nieuwe transfer voor de play-offs zien." Amuzu heeft één oefenmatch tegen Zulte Waregem in de benen, maar Riemer denkt er niet aan om hem naar de beloften te sturen om daar nog wat matchritme op te doen. "Die luxe hebben we niet. Hij en Nilsson (Angulo) zijn de enige profielen die diep lopen en de snelheid daarvoor hebben." "Het is heel belangrijk om die optie te hebben. Francis is een 'game changer'. Hij kan een wedstrijd veranderen als je hem erin brengt. En ja, hij zal nu zeker nog als supersub dienen. Als je zo lang out geweest bent, heb je wat tijd nodig. Hij is goed voor 20-30 minuten." Slecht nieuws voor Tristan Degreef De terugkeer van Amuzu betekent dan hoogstwaarschijnlijk wel slecht nieuws voor Tristan Degreef. Die zat de laatste weken bij de kern, maar zal weer naar de RSCA Futures moeten om zijn matchen te spelen. Net zoals er iemand plaats zal moeten ruimen voor Majeed Ashimeru. Dat zou dan weer Kristian Arnstad kunnen worden. Voor hem wordt naar volgend seizoen toe trouwens een oplossing gezocht. Hij heeft nog een contract tot 2025, maar is niet van plan dat te verlengen.





