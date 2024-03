Brian Riemer zegt wat Jesper Fredberg hem wel en niet in zijn oortje influistert

Brian Riemer heeft er een goed seizoen op zitten met RSC Anderlecht. Hij loodste de club naar de tweede plek in de rangschikking, daar waar paarswit vorig jaar nog op de elfde stek geëindigd was.

Een stevige stap vooruit waardoor Hein Vanhaezebrouck nu de koning van het Belgische voetbal zou zijn als hij dat verwezenlijkt had, zo legt Het Nieuwsblad de Deen voor. “Ik heb het grootste respect voor Hein. Hij won al trofeeën en heeft een palmares. Natuurlijk wil elke coach erkenning, maar je kunt toch niet van jezelf zeggen hoe goed je bent?”, reageert de trainer van paarswit in de krant.

Er is één iets waar Riemer zelf wel heel trots op is. “Op een bepaald moment hadden we door blessures geen linksback meer en ook geen linkse centrale verdediger. We losten dat op met Arnstad en Delaney en zijn niet ingestort als ploeg. Andere teams slaagden daar niet in.”

Ingefluisterd

Wat men niet begrijpt is dat Riemer veel zaken ingefluisterd wordt door Jesper Fredberg. Zoiets zou bij Hein Vanhaezebrouck nooit mogelijk zijn. “Misschien omdat hij niet weet hoe het werkt. Voor mij is Anderlecht coachen geen grote Brian Riemer-show. Bij Gent is het wel Heins’ show. Ik wil coachen op een moderne manier. Bij Anderlecht proberen we het beste uit iedereen te halen. Als Jesper met een oortje in de tribune zit, dan is dat voor mij een extra paar ogen met een beter zicht op het terrein.”

Volgens Riemer mengt Fredberg zich nooit in de opstelling of de wissels. “Als ik extra info wil ben ik dikwijls diegene die zegt: ‘vraag eens aan Jesper hoe hij het ziet vanuit zijn positie.’ Het is geen onemanshow. Ook mijn assistenten Roel, Yannick en Dries hebben hun inbreng wat de fysieke load van spelers betreft.”