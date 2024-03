Woedende Alderweireld minder genuanceerd dan zijn coach: "Dat er dan eentje in een busje gaat beslissen..."

Toby Alderweireld was de man die na de match uitleg moest komen geven aan de pers. De rest stond nog 'te heet' om over hét moment van de match te praten. En ook Toby hield zich niet echt in, maar hij deed het wel op kalme manier.

Alderweireld was kalm, maar tevens streng. "We speelden hier op het randje en de ref had die grens ook aangegeven. Dat mag ook in de play-offs. Er mag strijd en oorlog op het veld te zien zijn. Maar dan beslist één persoon daar anders over", zuchtte Alderweireld.

Daarmee bedoelde hij Lawrence Visser, die als VAR in Tubeke zat. Hij riep Jasper Vergoote naar het scherm nadat die eerst besliste om het gebeuren te laten passeren. "Het was een wedstrijd met veel belang. Pittig dus en er is een bepaald stressniveau."

"Ik begrijp dat Owen reageert op die fout, want hij is op volle snelheid en wordt onderuit gehaald. Dat is topsport hé. De emoties lopen soms op. Maar je moet eerlijk zijn: dit vinden jullie toch ook geen kopstoot. Zeker niet in zo'n match."

"De scheidsrechter had het bij het juiste eind. Hij beoordeelt de fase goed, voelt de sfeer van de match aan, maar wordt dan naar het scherm geroepen door een man in een busje (Alderweireld zit een paar jaar achter gezien de busjes er niet meer zijn). Als je een beeld genoeg vertraagt, vind je altijd wel iets."

"Als het een clear error was, ga je naar het scherm, zie je de kopstoot en boem: rood. Nu moet hij 11 keer kijken. Is het dan een clear error? Moeten we als 22 schapen op het veld staan? Op deze manier evolueert het voetbal daar naartoe. Het is heel jammer dat je hier op deze manier komt verliezen.”