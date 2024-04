Imke Courtois heeft opvallende mening over salonremise Westerlo - Genk

De salonremise tussen KVC Westerlo en KRC Genk heeft de gemoederen de voorbije weken weten te beroeren. Ondertussen werden er door het Bondsparket al mogelijke straffen voorgesteld, eerstdaags zullen we meer weten in de zaak.

Zware boetes voor Westerlo en Genk, individuele boetes per speler en zelfs schorsingen voor Wouter Vrancken, Rik De Mil en spelers Madsen en Kayembé. Dat zijn alvast de voorstellen van het Bondsparket in de zaak Westerlo - Genk.

Ook Imke Courtois heeft een duidelijke mening over de zaak: "Het was zeer onsportief, dat wel. Je zal er als KAA Gent zijnde maar zitten naar te kijken", aldus de gewezen Red Flame in De Zondag over het bizarre duel.

© photonews

"Ik heb het nog nooit geweten of nog nooit gezien in mij carrière", is de analiste duidelijk. Toch heeft ze ook een opmerkelijke mening aangaande de strafmaat.

Te zware sancties volgens Imke Courtois

"Ik denk niet dat het snel is afgesproken en ik vind de sancties te zwaar, ook al was het zeer onsportief", besluit Courtois.

De komende week zal moeten blijken of de spelers, coaches en clubs daadwerkelijk zo zwaar zullen worden gestraft. Dan komt de zaak voor in de bondsgebouwen. Onder meer Genk-coach Wouter Vrancken gaf al aan het niet eens te zijn met de strafmaat.