Supporters Anderlecht blaken van vertrouwen en hebben ferme boodschap richting Union SG

RSC Anderlecht kan op paasmaandag vanuit de luie zetel toekijken wat Union SG vermag op het veld van KRC Genk. Zelf wonnen ze eerder dit weekend al van Royal Antwerp FC. En dat zorgt voor veel vertrouwen bij de supporters.

Op maandag was er in het Lotto Park voor de gelegenheid een open training. Heel wat supporters kwamen daarvoor opdagen in het stadion van RSC Anderlecht. De paasvakantie en het bijhorende verlof zorgde voor veel gezinnen.

Handtekeningen jagen op open training

Die gingen op zoek naar de handtekening van onder meer Kasper Schmeichel en konden de meeste spelers aanschouwen. Enkel Thorgan Hazard hield het bij wat individuele oefeningen en ging niet mee in de groepstraining, verder blaakt iedereen van gezondheid.

En dus is er ook veel vertrouwen bij de supporters. "Anderlecht speelt de laatste weken toch aanzienlijk beter, Union is dan weer wat minder. Naar de eindronde toe is het een belangrijk gegeven dat de ploeg die jaagt het altijd makkelijker heeft dan de prooi", is supporter Guy Heedfeld duidelijk in Het Nieuwsblad.

Druk ligt bij Union SG volgens de supporters van Anderlecht

Zoon Joni pikte in: “De druk ligt vooral bij Union. Zij hebben heel wat moeten teruggeven, zonder dat Anderlecht uitzonderlijk veel moeite heeft moeten doen.”

De teneur bij de fans van Anderlecht is dat het niet van moeten is. Na de voorbije jaren is er nu al een ferme stap gezet, dus mag het voor paars-wit ook gerust volgend seizoen nog. Union SG van zijn kant moet na drie topseizoenen toch eindelijk eens oogsten?