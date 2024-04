Bondscoach Domenco Tedesco krijgt enorme opdoffers te verwerken met oog op EK: twee Rode Duivels vallen geblesseerd uit op dezelfde avond

EURO 2024 komt er over enkele maanden aan. Bondscoach Domenico Tedesco krijgt nu op één avond twee serieuze dompers te verwerken.

Sinds de komst van bondscoach Domenico Tedesco hebben Amadou Onana en Orel Mangala bewezen dat ze van veel waarde kunnen zijn op het middenveld. Onana werd afgelopen interlandperiode zelfs getest als centrale verdediger.

Zoals we alweer zagen tegen Ierland en Engeland, zitten Onana en Mangala duidelijk in de plannen van Tedesco. Beide spelers vielen dinsdagavond echter geblesseerd uit.

Na enkele minuten hinken op het veld werd Amadou Onana vervangen. Hij stond een uur op het veld terwijl Everton met 1-0 achterstond tegen Newcastle. The Toffees speelden uiteindelijk nog gelijk.

Zorgen voor Domenico Tedesco bij de Rode Duivels

Orel Mangala moest ook al na een uur van het veld toen Lyon een 1-0 voorsprong had tegen Valenciennes FC in de Franse beker. Zijn club won nog met 3-0, Gift Orban kon scoren.

Hoewel de exacte aard en ernst van de blessures van Mangala en Onana pas in de komende uren of dagen bekend zullen worden, is dit dubbel slecht nieuws dat Tedesco had kunnen missen als kiespijn, enkele maanden voor het EK.