Hasi spreekt al duidelijke taal over vertrek sterkhouder KV Mechelen, speler nu zelf weer aan het woord en is doodeerlijk

Besnik Hasi zou graag hebben dat KV Mechelen zijn huidige kern kan behouden. Als een sterkhouder als Elias Cobbaut terugkeert naar de club die hem uitleent, is dat alleszins niet volledig mogelijk.

Hasi heeft al laten verstaan dat het voor Mechelen wellicht financieel niet mogelijk is om Cobbaut te houden en de verdediger in principe terugkeert naar Parma. Elias Cobbaut heeft zich daar zelf enkel kort over uitgelaten tot dusver.

Gevoelige vraag voor Cobbaut

Wij stelden hem dus nog eens de vraag over zijn potentieel vertrek bij Mechelen aan het einde van het seizoen. "Of ik daar formeel in kan zijn? Hehe, wat kan ik daar over zeggen? Ik kan alleen maar zeggen dat mijn volle focus hier ligt."

Niet enkel zijn focus, maar ook zijn ambitie. In de Europe Play-offs staat mogelijk nog een Europees ticket op het spel. "Ik zou graag hier nog iets willen behalen. Ik had in de kranten al aangegeven dat ik na het seizoen alle mogelijkheden op tafel leg en dat dan ga bekijken."

Focus op Mechelen

Kan Cobbaut nu dan nog geen tipje van de sluier oplichten? "Het heeft nu geen nut om over zaken te praten die ik niet in handen heb. Allé, ik heb het eigenlijk wel in handen, maar ik wil daar eigenlijk niet over praten", is de ex-speler van Anderlecht bijzonder eerlijk. "Ik wil mij gewoon focussen op Mechelen."

Bij zijn terugkeer naar Mechelen - het is zijn tweede passage daar - had Cobbaut even de tijd nodig om zich weer aan te passen, maar ondertussen staat hij al enkele maanden sterk te verdedigen. Een vertrek zou dus zeker een jammere zaak zijn voor Malinwa.